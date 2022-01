10/18

Milwaukee invece perde nonostante la presenza in campo dei suoi Big Three che, a fasi alterne, provano invano a caricarsi la squadra sulle spalle: Middleton è il più impreciso e chiude con 10 punti e 10 conclusioni tentate, mentre sono 29 i punti messi a referto da un Jrue Holiday da 4/8 dalla lunga distanza. Il migliore dei tre per produzione è come sempre Giannis Antetokounmpo: 31 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, ma -12 di plus/minus nei 36 minuti in campo. Per una volta con lui sul parquet le cose non sono andate per il verso giusto

VIDEO | GUARDA I 31 PUNTI DI GIANNIS ANTETOKOUNMPO