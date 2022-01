Kyrie torna ma domina Durant, Curry ko con Doncic

3/25

L’uomo in più in casa Nets però è stato ancora una volta Kevin Durant - autore di 39 punti con 15/24 al tiro e 7/7 ai liberi, abile a sfruttare quel minimo di libertà in più che le difese sono costrette a concedergli quando in campo insieme a lui c’è anche Irving. KD aggiunge 8 rimbalzi e 7 assist, una prestazione a tutto tondo più incisiva di quella di un James Harden in parte appannato e autore di 18 punti con 5/12 dal campo. Mai come in questo caso però, ciò che conta è il risultato e con i Big Three sul parquet si vince

VIDEO | GUARDA I 39 PUNTI DI KEVIN DURANT