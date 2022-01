4/5

Terza sconfitta casalinga in quattro giorni per i Knicks, in enorme crisi in questa fase di stagione come raccontano le cifre di un appannato Julius Randle: 4 punti, 1/9 dal campo, 0/2 dall’arco, 6 assist e 3 palle perse. I migliori realizzatori del quintetto di New York sono RJ Barrett e Mitchell Robinson - entrambi a quota 17 punti (con il secondo che aggiunge 15 rimbalzi), mentre Walker e Fournier non vanno oltre gli 11 punti complessivi in due. Davvero poco per una squadra che si è ritrovata sotto anche di 24 lunghezze contro un avversario come New Orleans