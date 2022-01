Cinque scambi per scaricare i peggiori contratti

6/15

Harris è tutt’altro che un cattivo giocatore, ma è pagato molto più di quel che rende — e a Daryl Morey non piacciono i giocatori pagati come stelle che però non producono come stelle. Scambiare il suo contratto è però complicato, ma Sacramento pare una delle poche squadre interessate a prenderlo — ovviamente al giusto prezzo, cioè almeno una prima scelta al Draft. Insieme a Danny Green per far tornare i conti, a fare il percorso inverso sarebbero due giocatori utili ai Sixers come Barnes e Hield, in attesa dello scambio (estivo?) per liberarsi di Simmons