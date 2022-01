LeBron James non è sceso in campo nelle ultime tre partite per un infortunio al ginocchio che potrebbe essere più grave di quanto si pensava inizialmente. Come annunciato da coach Frank Vogel, il Re rimarrà fuori "fintanto che ci sarà ancora il gonfiore di cui sta soffrendo", e non è chiaro se possa tornare in campo per la prossima gara contro Portland

I Los Angeles Lakers hanno concluso la loro trasferta da sei partite in nove giorni a Est con tre sconfitte in fila, perdendo sui campi di Philadelphia, Charlotte e Atlanta dopo la confortante vittoria a Brookyn. Nelle ultime tre gare però hanno dovuto fare a meno di LeBron James, che si è svegliato con un rigonfiamento al ginocchio prima della sfida contro Philadelphia e non è più sceso in campo, saltando la trasferta di Atlanta per tornare in anticipo a Los Angeles e proseguire a casa la sua riabilitazione dopo che la risonanza magnetica a cui si è sottoposto non ha mostrato nulla di significativo se non un generale gonfiore. "Fintanto che ci sarà quel rigonfiamento, rimarrà fuori. Lo ritroveremo il prima possibile" ha detto coach Frank Vogel, che ha definito come possibile (ma non certa) la presenza di James alla prossima partita contro i Portland Trail Blazers. "Dovremo valutare giorno per giorno. Il carico di lavoro sulle sue spalle è una cosa a cui penso costantemente, siamo sempre in contatto con lui e con lo staff medico. Saranno loro insieme a Mike Mancias [il trainer personale di James, ndr] a dirci qual è la strada migliore. Non è una questione nelle mie mani, quanto piuttosto sullo staff medico". Senza James i Lakers non sono più riusciti a vincere, pur giocando un buon primo tempo contro Atlanta tirando con il 71% dal campo, salvo poi sciogliersi in un’ultima frazione da 38-20 per gli Hawks. Nelle 15 partite senza LeBron hanno vinto solamente cinque volte e il loro record di 24-27 è buono solamente per il nono posto nella Western Conference.