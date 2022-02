Giannis distrugge i Lakers, Phoenix batte Embiid

9/17

MEMPHIS GRIZZLIES-L.A. CLIPPERS 135-109 | Vittoria mai in discussione per i Grizzlies che si sbarazzano dei Clippers in mezz’ora, toccando il +20 e lasciando poi spazio alle riserve per vincere un match in cui gli ospiti non sono riusciti ad andare oltre i 19 punti di Hartenstein e i 16 del nuovo arrivato Powell. Una sfida frustante per la squadra di Los Angeles, come dimostrato dal fallo intenzionale di Marcus Morris su Morant - colpito duramente mentre era lanciato al ferro e che ha portato all’espulsione del fratello di Markieff

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA