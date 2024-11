Giannis in tripla doppia, ma vince Charlotte

Negli anni passati una tripla doppia di Giannis Antetokounmpo bastava e avanzava ai Milwaukee Bucks per avere ragione di squadre in ricostruzione come gli Charlotte Hornets, ma è evidente ormai che non siamo più in annate del genere. In North Carolina arriva infatti la nona sconfitta su 13 partite stagionali dei Bucks di Antetokounmpo, sconfitti nel finale punto a punto giocato allo Spectrum Center senza Damian Lillard, ancora fuori per i postumi di una commozione cerebrale. Antetokounmpo prova a farne le veci travestendosi da playmaker, chiudendo in doppia cifra per assist già nel primo tempo e apparecchiando una tripla doppia da 22 punti, 15 rimbalzi e 12 assist insieme a due stoppate. Il greco però va solo una volta in lunetta in tutta la partita e nonostante una clamorosa schiacciata negli ultimi due minuti di gioco deve inchinarsi davanti al finale di gara di LaMelo Ball, svegliatosi dal torpore dopo tre quarti sonnacchiosi in entrambe le metà campo.