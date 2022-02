Lo scambio a 3 per svoltare la stagione dei Lakers

I Los Angeles Lakers hanno disperato bisogno di cambiare la loro stagione, ma si ritrovano davanti all’immenso scoglio del contratto di Russell Westbrook per poter davvero dare una svolta. Per questo starebbero pensando di aggirarlo in altro modo: secondo quanto riportato da Michael Scotto di HoopsHype, i gialloviola avrebbero discusso di una trade a tre squadre coinvolgendo anche i New York Knicks e i Toronto Raptors. In questo scenario i Lakers prenderebbero Cam Reddish e Alex Burks, New York riceverebbe Goran Dragic e scelte al Draft, Toronto ne uscirebbe con Talen Horton-Tucker e Nerlens Noel, con il possibile inserimento di Kendrick Nunn verso una delle due destinazioni. Di fatti i Lakers utilizzerebbero i loro due asset “giovani” a disposizione (THT e Nunn, non è chiaro se le scelte da spedire a New York siano dei Lakers o dei Raptors) per ricevere Reddish (che è rappresentato da Klutch Sports, è già stato cercato dai Lakers e non ha trovato spazio a New York) e Burks, due esterni con stazza per cercare di sistemare la porosa difesa losangelena e segnare dal perimetro quando chiamati in causa. Mancano poche ore al termine del mercato: se davvero c’è l’interesse a concludere questo scambio, bisogna fare in fretta.