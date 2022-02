I Clippers battono Curry, vittorie Nets e Bulls

2/15

BROOKLYN NETS-SACRAMENTO KINGS 109-85 | Nella prima partita in carriera con la maglia dei Nets, Seth Curry chiude con 23 punti segnati e permette così a Brooklyn di tornare a vincere dopo 11 sconfitte in fila - uno dei cinque giocatori in doppia cifra insieme ai 19 di Bruce Brown (massimo in stagione) e agli 11 con 9 rimbalzi di Andre Drummond - l’altro nuovo arrivo in attesa di Ben Simmons. I Kings, reduci da due successi in fila, non vanno oltre i 26 punti di De’Aaron Fox e i 12 in uscita dalla panchina di Donte DiVincenzo

