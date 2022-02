LeBron dice 33 e Lakers ok, derby ai Nets da -28

5/23

NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 106-111 | Li chiamano "Coming Out Party", il momento in cui un giovane si afferma definitivamente in NBA. Il rookie Cam Thomas non dimenticherà mai questo derby di New York, segnando 16 dei suoi 21 punti finali nel solo ultimo quarto (2/11 nei primi tre quarti, 7/10 nell’ultimo) per suggellare una rimonta pazzesca dei Nets sul campo dei Knicks, dopo essere stati sotto anche di 28 lunghezze nel primo tempo. Il suo canestro a 7.7 secondi dalla fine ha fatto scattare in piedi il suo fan numero 1, Kevin Durant

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI NEW YORK-BROOKLYN