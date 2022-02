Dopo l’addio di James Harden, i Nets tornano sul mercato e aggiungono al roster anche l’ex giocatore dei Miami Heat - reduce da mesi trascorsi lontano dal parquet a Toronto e liberato da San Antonio dopo lo scambio con i Raptors. In molti immaginavano per lui un ritorno in Florida o in alternativa il passaggio ai Mavericks al fianco del suo connazionale Luka Doncic: alla fine invece Dragic ha scelto Brooklyn, dove ritroverà in panchina Steve Nash - suo ex compagno a Phoenix

Era uno dei giocatori liberi sul mercato più ambiti di questa fase: Goran Dragic, confinato ai margini da Toronto e poi scaricato da San Antonio dopo lo scambio con i Raptors, doveva solo scegliere l’offerta e l’opzione migliore per la sua carriera. Alla fine il campione sloveno - una volta All-Star e decisivo per anni con Miami (protagonista della cavalcata alle Finals 2020 con gli Heat) - non ha seguito nessuna delle piste più ovvie indicate da molti, ma a sorpresa ha deciso di firmare con i Brooklyn Nets fino al termine della stagione; convinto anche dalla presenza in panchina del suo ex compagno di squadra Steve Nash (la point guard che tanto gli ha insegnato dal 2008 al 2011 ai Suns). La squadra di New York ha comunicato di aver tagliato dal roster Jevon Carter per liberare spazio e poter aggiungere fino al termine dell’anno il contratto di Dragic - che evidentemente, valutando le varie ipotesi, ha immaginato che Brooklyn sia la franchigia che più di altre potrà garantirgli una concreta opportunità di vincere il titolo NBA nei prossimi mesi (ciò che manca alla sua carriera). Staremo a vedere se sarà la scelta giusta - con Brooklyn felice di allungare ancora di più la rotazione nel post-Harden, concedendosi un’opzione in più in uscita dalla panchina.