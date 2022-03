Cam Johnson salva i Suns, Giannis batte DeRozan

10/19

NEW ORLEANS PELICANS-UTAH JAZZ 124-90 | Crollo verticale dei Jazz, che a New Orleans non rimangono mai in partita venendo spazzati via dai Pelicans già da un primo quarto concluso sul 35-17 per i padroni di casa. Brandon Ingram segna 29 punti e CJ McCollum ne aggiunge 24 per la quarta vittoria in fila dalla pausa per l’All-Star Game, tenendo il miglior attacco della NBA al 35% al tiro e Donovan Mitchell a soli 14 punti con 5/18 dal campo. E l’All-Star è stato perfino il miglior realizzatore dei suoi, per dare un’idea della serataccia dei Jazz

