Rivincita di Finals: Bucks-Suns LIVE su Sky

La presentazione della partita

La rivincita delle ultime Finals NBA, un antipasto di ciò che ci potrebbe attendere nelle prossime settimane non appena inizieranno i playoff: Milwaukee ospita Phoenix che, al netto delle pesanti assenze di Chris Paul e Devin Booker, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai campioni in carica, reduci da tre vittorie in fila e in risalita a Est. I Suns invece hanno il miglior record della lega, ma hanno dovuto sudare fino all'ultimo per superare New York nell'ultima partita giocata, vinta soalmente grazie a un buzzer beater di Cameron Johnson (38 punti per lui, massimo in carriera). Una partita che promette grande spettacolo, tutta da seguire su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.