Gallinari e non solo: cosa fare in free agency

Il n°8 azzurro ha ancora un anno di contratto, ma soltanto parzialmente garantito (5 milioni): trattenerlo in squadra però vorrebbe dire versarne ben 21.5 in totale a un giocatore in calo e con le sue peggiori medie realizzative in carriera dall’anno da rookie a oggi. Insomma, Danilo Gallinari è nell’ultima parte della sua avventura negli Stati Uniti e gli Hawks potrebbero non ritenerlo uno di quei talenti per cui versare così tanti milioni di dollari: in quel caso si aprirebbero un bel po’ di nuovi scenari per lui