LeBron dice 50 e trascina L.A., è record per Pop

1/19

MEMPHIS GRIZZLIES-NEW YORK KNICKS 118-114 | Successo in rimonta per Memphis che spazza via dal parquet New York negli ultimi 12 minuti, chiudendo un parziale da 31-18 che regala ai Grizzlies la quinta vittoria nelle ultime sette gare e porta i padroni di casa nuovamente al 2° posto a Ovest - superando Golden State in un serrato testa a testa. Nessuna residua speranza play-in invece per New York, che sprofonda a quattro partite e mezza di distanza dal 10° posto occupato dagli Hawks: per i Knicks insomma un’altra stagione da dimenticare

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA