19/24

#32 KEVIN MCHALE | Per lui 13 stagioni tutte in biancoverde, come pilastro indimenticabile del frontcourt più forte della storia NBA (Bird-McHale-Parish). Tre volte campione NBA, due volte Sesto Uomo dell’Anno, per 7 volte è stato incoronato All-Star. Terzo per gare giocate, quarto per punti e sesto per rimbalzi nella storia dei Celtics: dal 1999 è nella Hall of Fame.