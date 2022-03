6/7 ©Getty

JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS | 6 VITTORIE, 5 SCONFITTE (54.5%) | L vs. Dallas 104-107 | W vs. Philadelphia 88-87 | W vs. Milwaukee 117-103 | L vs. Philadelphia 103-108 | L vs. Milwaukee 113-117 | L vs. Philadelphia 99-111 | W vs. Denver 108-102 | W vs. Philadelphia 135-87 | W vs. Memphis 120-107 | L vs. Dallas 92-95 | W vs. Denver 124-104