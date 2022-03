6/11

Il fisico è impressionante e il suo impatto potrebbe esserlo altrettanto anche in difesa, se non fosse che in questi anni Mitchell Robinson non è mai riuscito a fare il salto di qualità necessario per competere ad alto livello in NBA. No, sia a causa dell’incapacità di gestire i falli, sia per gli infortuni che lo hanno portato a fratturarsi sia la mano che il piede destro. Un investimento rischioso, soprattutto se le cifre dovessero lievitare