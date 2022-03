8/21

MIAMI HEAT-GOLDEN STATE WARRIORS 104-118 | Serata complicata per la prima della classe a Est, battuta nella ripresa da Golden State dopo un primo tempo in perfetto equilibrio a livello di punteggio. A Miami non bastano i tre giocatori oltre quota 20 (26 punti per Lowry, 25 per Adebayo e 20 per Butler) per avere la meglio dei rimaneggiati Warriors che nel terzo quarto piazzano un 19-0 di parziale che manda in tilt la panchina Heat - portando al faccia a faccia e allo scontro tra Butler e Haslem: “È stato assurdo, ma è passione e grinta”, dice Lowry

