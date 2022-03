Super Booker e Phoenix fa 60, Bucks e Grizzlies ok

11/13

Si complicano le cose anche per Nikola Jokic e i suoi Nuggets - in lotta per mantenere e conservare il proprio 6° posto in classifica a Ovest: non basta un’altra super prestazione del centro serbo, autore di 28 punti con 9/10 al tiro e 9/11 dalla lunetta, cui aggiunge sei assist e sei rimbalzi in un quintetto tutto in doppia cifra - 21 punti per Aaron Gordon - mentre in uscita dalla panchina Bones Hyland chiude con 23 punti, 7/13 dal campo e una capacità sempre maggiore nel riuscire ad avere impatto ogni volta che mette piede sul parquet