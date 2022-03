NBA Sundays, Detroit-New York alle 21.30 su Sky

Se i New York Knicks non sono ancora ufficialmente in vacanza è solo per una questione di matematica, visto che le cinque partite che li separano dal decimo posto nella Eastern Conference sono ormai irrecuperabili a otto gare dal termine della regular season. Questo finale di stagione servirà però a coach Tom Thibodeau per valutare e dare spazio ai tanti giovani presenti nel suo roster, che nelle ultime due gare vinte hanno dato ottime indicazioni specialmente nel successo in rimonta ai danni dei Miami Heat. Una partita nella quale a farla da padrone è stato Immanuel Quickley, autore di 20 dei suoi 23 punti nel solo ultimo quarto, ma anche Obi Toppin sta dando buone risposte con 14.3 punti e 8.7 rimbalzi di media da quando Julius Randle ha dovuto fermarsi per un problema al quadricipite. Thibodeau ha detto di preferire sempre la presenza del suo miglior marcatore in campo, ma si è detto anche contento di come hanno risposto i suoi giocatori in campo: "La stagione è lunga, c’è bisogno di tutti. È il motivo per cui la profondità è così importante nella NBA di oggi. Amiamo i nostri giovani: ci portano energia ogni giorno, ed è il loro lavoro".