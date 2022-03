Toronto batte Boston all’OT, Miami torna prima

6/15

CLEVELAND CAVALIERS-ORLANDO MAGIC 107-101 | Darius Garland guida al successo i Cavaliers con i suoi 25 punti e 12 assist, in una serata in cui Cleveland trattiene il fiato per l’infortunio alla caviglia di Evan Mobley - costretto a uscire nel 2° quarto dopo uno scontro involontario con Franz Wagner. Per la squadra dell’Ohio è la vittoria n°42 in stagione, la prima regular season “vincente” senza LeBron James in squadra dal 1997-98. Non bastano ai Magic i sette giocatori in doppia cifra guidai dai 15 punti e 12 rimbalzi di Wendell Carter Jr.

