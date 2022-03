Boston ko contro Miami, Phoenix beffa Golden State

16/23

Seconda tripla doppia in NBA per Pascal Siakam: 12 punti, 10 rimbalzi e i 13 assist che diventano il suo nuovo massimo in carriera; passaggi utili per armare la mano di Gary Trent Jr. - che chiude con 29 punti e 9/13 al tiro, miglior realizzatore di un quintetto tutto in doppia cifra. Per i canadesi fondamentale sarà vincere la prossima partita contro i Magic per poi confermarsi contro avversarie di livello come Miami, Atlanta e Philadelphia in questo cruciale finale di regular season

