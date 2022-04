I Lakers perdono anche con LeBron e AD, Memphis ok

7/23

A pesare come un macigno sul match è la prestazione di Tyrese Haliburton: 30 punti con 10/11 al tiro in 26 minuti, con 6/6 dall’arco, prima di essere costretto a lasciare il parquet per raggiunto limite di falli nell’ultima frazione (in cui resta in campo soltanto per 14 secondi). Senza di lui, Indiana perde il principale riferimento offensivo e non riesce ad andare oltre i 17 punti a testa di Oshae Brissett e Jalen Smith, in una stagione che chiuderà i battenti per i Pacers tra 10 giorni

