Il legamento del pollice destro di Joel Embiid è diventato l'argomento principale in casa Sixers, a maggior ragione dopo il ko subìto nell'ultima gara disputata a Toronto, che ha allungato la serie almeno a gara-5. Il centro di Philadelphia, fa sapere Adrian Wojnarowski, dovrà sottoporsi a un'operazione per riparare il legamento danneggiato, ma ha deciso di farlo solo a stagione ultimata. Dopo aver segnato 31 e 33 punti in gara-2 e gara-3 (con percentuali non lontane dal 60% al tiro), Embiid è stato contenuto a 21 con 7/16 dal campo in gara-4, specchio forse di una condizione non ottimale della sua mano principale, quella con cui tira. Un problema con cui però il centro camerunense dovrà (in maniera obbligata) convivere per tutto il resto dei playoff dei suoi Sixers, che dovessero superare Toronto affronterebbero i vincenti tra i Miami Heat e gli Atlanta Hawks