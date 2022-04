Giannis e Steph chiudono i conti: Bulls&Nuggets ko

5/8

Partito in quintetto per la prima volta nella serie - cavalcando sin dalla palla a due quello che è stato ribattezzato come “Death Lineup 3.0” - Stephen Curry prende in mano gli Warriors nel finale, in un match per lui da 30 punti con 5 rimbalzi, 5 assist e soprattutto 5 triple; la 49^ prestazione con 5+ canestri da lontano in carriera ai playoff, primo con 2° e 3° in classifica (rispettivamente Ray Allen e Klay Thompson) che solo messi insieme lo eguagliano. Al resto pensano gli 11 punti e 6 assist del solito Draymond Green o i 15 con 9 rimbalzi di Klay Thompson

VIDEO | GUARDA I 30 PUNTI DI STEPHEN CURRY