I free agent NBA (meno noti) da tenere d'occhio

Gli appassionati NBA ricordano il suo nome per un motivo, perché Danuel House venne cacciato dalla bolla d’Orlando ai tempi degli Houston Rockets per aver fatto entrare una donna in camera sua - violando le rigide regole di isolamento anti-COVID. In realtà poi House è cresciuto come giocatore e, una volta tagliato dai Rockets, ha dimostrato a Utah di poter stare in campo anche in una squadra da playoff. Puntare su di lui al minimo o poco più per aggiungerlo alla rotazione potrebbe essere un’idea saggia