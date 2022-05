1/7 ©Getty

I DISCEPOLI DI COACH POP | Per 22 anni in fila, dal 1998 al 2019, Gregg Popovich ha sempre guidato i suoi Spurs ai playoff (vincendo 5 titoli NBA). Quest'anno, per la terza stagione in fila, l'impresa non gli è riuscita ma non per questo i playoff NBA 2022 non risentono "pesantemente" dell'influenza del coach di San Antonio. Degli 8 allenatori ancora in corsa per il titolo, ben 6 infatti hanno un rapporto diretto con Pop e con gli Spurs. Ecco chi sono ed ecco qual è il loro "incrocio" con il veterano degli allenatori NBA