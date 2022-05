12/12

In una lega piena zeppa di giovani talenti a caccia di un'opportunità, con voglia di vincere e il talento a disposizione per farlo, ci pensa il grande vecchio Steph Curry a rimettere le cose in chiaro. Non appena Golden State ha rimesso in campo i suoi Big Three, non ce n'è stato per nessuno: a Ovest il premio andrà molto probabilmente al n°30 degli Warriors