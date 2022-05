Si sa che le polemiche arbitrali non hanno grande spazio nella NBA. Un'inusuale chiamata in gara-7 tra Miami e Boston però qualche discussione la sta creando. Dopo un minuto di gioco nel terzo quarto Max Strus ha segnato una tripla dall'angolo sinistro che è valsa il meno due Heat, riducendo a un possesso di svantaggio un divario che era stato anche di 17 punti nella prima parte di partita. Ma dopo tre minuti, con il gioco fermo e Robert Williams in lunetta, gli arbitri sono andati a rivedere l'azione decidendo di togliere i tre punti a Miami. Strus avrebbe infatti pestato con il tallone sinistro la linea laterale, anche se dalle immaggini non è chiarissimo se effettivamente tocchi la linea. Oltretutto è raro che si intervenga per una situazione del genre a distanza di minuti, di solito il controllo al video a partita in corso si fa per determinare se un tiro sia effettivamente da tre o da due punti. Dopo i liberi a segno di Williams i Celtics si sono trovati così improvvisamente avanti di 13 invece che di 10. In una partita poi finita 100-96 una chiamata che sicuramente ha avuto un peso.