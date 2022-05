Epica gara-7: Boston batte Miami e va alle Finals

5/12

Serata da incorniciare anche per Al Horford - che dopo aver giocato 141 partite in carriera ai playoff è riuscito a conquistare per la prima volta l’accesso alle NBA Finals: per lui sono 5 punti in 44 minuti in campo, in cui si dedica alla protezione dei tabelloni (ben 14 rimbalzi), aggiungendo anche tre assist e tante giocate cruciali in difesa (+10 di plus/minus, nonostante il 2/9 al tiro). Un successo che nel suo caso vale 5 milioni di dollari: il bonus garantito dal passaggio di turno che porta il suo stipendio del prossimo anno da 14.5 a 19.5 milioni