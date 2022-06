I Chicago Bulls si sono sempre detti fiduciosi del fatto che Zach LaVine firmerà un nuovo contratto con loro, decidendo di restare nella città del vento. Concetto ribadito ora dal vicepresidente esecutivo Arturas Karnisovas. "Speriamo che Zach resti qui per molto tempo - ha spiegato il dirigente lituano - non è cambiato nulla. Sono fiducioso rispetto a questa free agency, nei prossimi giorni ci riuniremo e valuteremo diverse cose". Il due volte All-Star (che ha chiuso la stagione a 24.4 punti di media) è arrivato alla fine del suo contratto da 78 milioni di dollari per quattro anni e sarà unrestricted free agent. LaVine aveva detto di essere pronto a esplorare il mercato senza escludere la possibilità di rifirmare per Chicago, che potrebbe offrirgli un contratto al massimo salariale da 212 milioni per cinque anni. In caso di partenza il giocatore potrebbe invece otteere un massimo di circa 157 milioni per quattro anni. La scelta di restare a Chicago, per ritornare ai playoff guidando la squadra al fianco di DeRozan sembra quindi quella più probabile. I dubbi sull'ipotesi di offrirgli un contratto al massimo potrebbero però averli i Bulls, dopo una stagione segnata da problemi al ginocchio sinistro.