L'attesa attorno a una prima scelta assoluta è sempre fortissima, e Paolo Banchero non fa eccezione. In attesa di vederlo in campo a Las Vegas (la Summer League nel Nevada prenderà il via il 7 luglio proprio con la sfida tra i suoi Magic e i Rockets - le partite saranno visibili su Sky Sport NBA), anche i primi giorni di allenamento dell'ex giocatore di Duke con passaporto italiano sono stati seguiti da vicino, con grande curiosità. "Quello che guardo con più attenzione - ha detto il suo allenatore Jamahl Mosley, anche lui al debutto NBA - è la sua capacità di capire il gioco e la volontà di imparare. Ovviamente è un compagno di squadra meraviglioso, sempre disposto a incoraggiare tutti ma anche voglioso di imparare il più possibile sul mondo NBA. In questi giorni lo stanno investendo tante cose nuove, ma è stato bravissimo a gestirle: e quando non gli è chiaro qualcosa non si fa problemi a chiedere, dimostrazione che ha voglia di imparare in fretta". Quello che Mosley sta imparando vedendo Banchero in campo (e spesso sfidandolo anche in campo uno-contro-uno) è già ben chiaro: "Non so se sia consapevole della sua potenza fisica. Capirà in fretta come usare il corpo a suo vantaggio nel migliore dei modi, per punire le difese. Lo stesso vale in difesa, dove può marcare giocatori di ruoli diversi".