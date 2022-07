L'anno scorso fecero un (trionfale) ingresso uno al fianco dell'altro: LeBron James e Russell Westbrook, entrambi mascherine sul volto, il primo in maglia nera (dedicata al film "Quei bravi ragazzi"), il secondo con una t-shirt bianca (dei Pearl Jam). Il ricordo è nitido, era sempre Las Vegas, l'occasione era sempre la Summer League NBA: i due erano, da poco, diventati compagni di squadra. Per questo la differenza con quanto andato in scane nella città del Nevada in occasione di questa Summer League non può non far notizia. A bordocampo c'erano ancora entrambi - sia LeBron James che Russell Westbrook - ma per tutti i 90 minuti della sfida dei loro Lakers i due si sono completamente ignorati, uno seduto su un lato del campo, l'altro all'angolo opposto. Pensare che sia normale è abbastanza difficile, contando la lunga processione di persone che, in quest'ora e mezza, sono andati a rendere omaggio a "King" James: Jerry Stackhouse e James Jones, il suo agente Rich Paul e il nuovo allenatore gialloviola Darvin Ham, due grandi ex come Baron Davis e Gary Payton, o il GM dei Lakers Rob Pelinka, oltre a una lunga serie di suoi compagni attuali di squadra: Talen Horton-Tucker, Juan Toscano-Anderson, Wenyen Gabriel, Thomas Bryant.