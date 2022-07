6/16

A BROOKLYN SI PENSA A COME SCAMBIARE KEVIN DURANT (E NON IRVING) | Invischiata in quella che appare una situazione da incubo al momento, la dirigenza dei Nets è a lavoro per trovare la trade migliore (o l'incastro tra più squadre) per cedere Kevin Durant senza perdere troppo in competitività e prospettiva per il presente e il futuro della squadra. Al momento però le trattative paiono ancora in alto mare