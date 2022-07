Banchero fuori per il resto della Summer League

Paolo Banchero ha incantato nelle sue due prime partite di Summer League. Anzi, è andato talmente bene che gli Orlando Magic hanno deciso di aver visto abbastanza: come annunciato dall’allenatore Jamahl Mosley, i Magic hanno scelto di mettere fine alla Summer League dell’azzurro, che chiude quindi con 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di media nella sua esperienza a Las Vegas. "Voglio dare agli altri l’opportunità di giocare e di mostrare di cosa sono capaci" ha spiegato Mosley. "Questo è il motivo stesso per cui esiste la Summer League, vedere come possono giocarsela. E Paolo ci ha dimostrato di cosa è capace". Oltre a Banchero anche RJ Hampton e Admiral Schofield sono stati fermati, lasciando così strada libera agli Oklahoma City Thunder (che hanno vinto 84-81) per il disappunto di tutte quelle persone che avrebbero voluto vedere la sfida Banchero contro Holmgren, le prime due scelte assolute al Draft a confronto. Mosley in ogni caso ha avuto solo parole di elogio per il suo rookie: "La sua comprensione di quello che serve fare in certe situazioni è già ottima, sta assimilando tutti i concetti di quello che predichiamo in attacco e in difesa. Guardando i filmati assieme, le riconosce da solo e mi spiega quello che vede in campo. Sono state solo due partite, ma rivedendo i filmati insieme si capisce che sta registrando tutto quello che succede. È anche per questo che siamo arrivati alla conclusione che è arrivato il momento di dare spazio anche agli altri".