Le lunghe vacanze italiane di Vanessa Bryant. FOTO

Il legame strettissimo che ha sempre unito Kobe Bryant al nostro Paese è rimasto intatto nella moglie Vanessa e in tutta la sua famiglia. Insieme a Natalia, Bianka e Capri, la vedova della leggenda gialloviola ha compiuto un lungo viaggio in Italia, che ha preso il via grazie all'invito ricevuto dagli stilisti Dolce & Gabbana per le loro sfilate siciliane (piene di VIP) e li ha poi portati anche in Basilicata (a Matera), in Campania (in Costiera) e in Calabria, a Reggio, una delle città dove Kobe è cresciuto