Donovan Mitchell è il grande All-Star sul mercato insieme a Kevin Durant e Kyrie Irving, ma per vederlo con un’altra maglia che non sia quella degli Utah Jazz potrebbe volerci diverso tempo. La franchigia di Salt Lake City infatti non ha alcuna fretta di cederlo e la situazione potrebbe protrarsi per tutta l’estate

A ovest di Brooklyn, che al momento è al centro delle attenzioni di mezza NBA per le situazioni di Kevin Durant e Kyrie Irving, l’epicentro del mercato è quello che coinvolge Donovan Mitchell, il giovane All-Star che può partire nel corso di questa estate. Dopo la cessione di Rudy Gobert ai Minnesota Timberwolves, gli Utah Jazz sanno di dover "smantellare" la squadra che solo nel 2021 chiudeva la regular season al primo posto nella Western Conference, ma non hanno alcuna fretta di farlo. Secondo quanto detto da Adrian Wojnarowski di ESPN, la dirigenza guidata da Danny Ainge ha parlato a lungo con i New York Knicks all’inizio della scorsa settimana, ma è poi passata a fare il "giro di chiamate" presso le altre squadre interessate per capire quale sia il mercato per Mitchell. Forti dei quattro anni di contratto che ancora restano all’All-Star, in questo momento i Jazz non hanno alcuna fretta di fare un accordo e la situazione potrebbe protrarsi anche a lungo nel corso dell’estate, contrariamente a quanto accade di solito nel mercato NBA dove tutto tende a risolversi nei primi giorni di luglio. Giocatori come Mitchell, Durant e Irving però richiedono attenzioni supplementari, e il fatto che Gobert sia stato scambiato per quattro prime scelte al Draft (più Walker Kessler, scelta numero 25 dell’ultimo Draft) ha inevitabilmente influenzato il prezzo delle stelle, visto che difficilmente Utah può permettersi di cedere Mitchell per un prezzo inferiore a quello ricevuto per il centro francese (più vecchio e più costoso rispetto alla guardia). Nella NBA poi tutto può cambiare in un secondo, ma la soluzione del caso Mitchell sembra ancora lontana.