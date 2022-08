Mentre i Brooklyn Nets aspettano l’offerta giusta per Kevin Durant, ci sono buone notizie per quanto riguarda Ben Simmons. Secondo quanto scritto da The Athletic, l’australiano ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi tre contro tre e dovrebbe essere pronto per il training camp di settembre

Mentre anche il mese di agosto si avvia alla conclusione, la prospettiva più concreta per i Brooklyn Nets è quella di cominciare la stagione con il roster intatto. Né Kevin Durant (per il quale si registra l’inserimento dei Memphis Grizzlies) né Kyrie Irving (per il quale i Nets hanno fatto sapere alle altre squadre di non ascoltare più offerte) sembrano destinati a lasciare Brooklyn prima del training camp di settembre, al quale dovrebbe far parte senza problemi anche Ben Simmons. Secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, l’australiano ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi tre contro tre dopo l’operazione alla schiena dello scorso maggio e tutto sta proseguendo secondo i piani per allenarsi cinque contro cinque nelle prossime settimane. Per la fine di settembre quindi i Nets potrebbero avere a disposizione l’acquisizione più importante della passata stagione, rimettendo in campo Simmons per la prima volta dal giugno del 2021, quando con la maglia dei Philadelphia 76ers venne eliminato in gara-7 dagli Atlanta Hawks, con quell’assist per Matisse Thybulle a pochi centimetri dal canestro passato alla storia dalla parte sbagliata.