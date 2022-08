I Memphis Grizzlies sono stati la sorpresa della passata stagione, vivendo una delle migliori annate della loro storia con il secondo posto a Ovest in regular season con 56 vittorie e un’eliminazione ai playoff solamente contro i futuri campioni dei Golden State Warriors (e senza Ja Morant per metà serie). Forti di un roster giovanissimo e di tante scelte al Draft, la dirigenza di Memphis ha allora tentato il colpo grosso inserendosi nella corsa per Kevin Durant: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Grizzlies sono gli ultimi ad aver espresso interessamento presso i Brooklyn Nets per la situazione intricata di KD, mettendo sul piatto fino a cinque prime scelte al Draft (quattro di loro proprietà più la 2024 protetta di Golden State). I Grizzlies hanno anche tanti giovani giocatori attorno all’intoccabile Morant da poter inserire, ma secondo quanto riportato né Jaren Jackson Jr. né Desmond Bane (rispettivamente numero 2 e 3 della “gerarchia” dei Grizzlies) verranno inclusi nello scambio, preferendo utilizzare le scelte al Draft a disposizione insieme ai contratti necessari per "far tornare i conti" dello scambio, a partire da quello di Steven Adams e quello dell'infortunato Danny Green. Questa scelta li pone comunque in un ruolo di secondo piano rispetto a Boston, Miami e Toronto, ancora descritte come le candidate più serie per concludere uno scambio per Durant — il quale due settimane fa ha ribadito al proprietario dei Nets Joe Tsai la sua volontà di essere ceduto, finora senza successo.