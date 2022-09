Mitchell ringrazia Utah, poi diretta con Garland

I giorni di Donovan Mitchell agli Utah Jazz sono definitivamente conclusi. Dopo lo scambio che lo ha portato a sorpresa ai Cleveland Cavaliers, l’All-Star ha utilizzato Instagram per salutare la sua ormai ex squadra. “Grazie per i ricordi e per i momenti incredibili… mi avete visto crescere in campo e fuori” ha scritto sui social insieme a una sua foto e a un video della prima vittoria ai playoff contro Oklahoma City nel 2018. “Coach Quin [Snyder], grazie per avermi dato l’opportunità e aver creduto in me per guidare questa squadra negli ultimi cinque anni!! Amore”. Nessun riferimento alla proprietà o alla dirigenza, ma solo un saluto all’ex allenatore che ha lasciato la panchina dopo la brutta eliminazione ai playoff per mano dei Dallas Mavericks.