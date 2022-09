L’infortunio al legamento crociato di Danilo Gallinari non è stato un colpo durissimo solo per l’Italia alla vigilia di Eurobasket, ma anche per i Boston Celtics. A commentare quanto accaduto nell’ultima partita di qualificazione ai Mondiali è stato Marcus Smart, che a CLNS Media ha parlato così di quanto successo: “Non ho parlato con Gallo, ma ho seguito quello che è successo. Non vorresti mai vedere qualcuno farsi male, non solo nella tua squadra ma di qualsiasi squadra. L’arrivo di uno come Gallinari ci avrebbe aiutati enormemente: di sicuro è una botta per noi ma questa è la NBA. Siamo professionisti, altri giocatori in squadra dovranno salire di livello”. Smart, anche lui alle prese con un infortunio alla caviglia da cui sta recuperando, ha anche parlato dell’estate da “sconfitti” che i Celtics hanno dovuto affrontare dopo aver perso le Finali NBA. “Dicono tutti che serve di lezione, ma è difficile da accettare quando la subisci così duramente. Abbiamo imparato molto e non è stato bello perdere, ma almeno adesso sappiamo cosa serve per giocare in quell’atmosfera, lo stress che ti impone mentalmente, fisicamente ed emotivamente. Le ferite sono ancora fresche, perciò non ne stiamo parlando molto, ma quando ci ritroveremo ne discuteremo ancora”. C’è una nuova stagione alle porte e i Celtics, nonostante il grave infortunio di Gallinari, vogliono essere ancora protagonisti.