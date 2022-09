I futuri Hall of Famer protagonisti ora in campo

Dopo la cerimonia per la classe del 2022, The Athletic ha colto l’occasione per fare il punto sui futuri Hall of Famer attualmente in campo nella NBA. Secondo il giornalista Rob Peterson sono 15 i giocatori ancora in attività sicuri di un posto a Springfield, mentre sei sono quasi sicuri, quattro hanno ottime chance e sette non sono così improbabili, con una singola eccezione. Cinque, invece, i giocatori già ritirati per i quali è solo questione di tempo