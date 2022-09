Towns: "Sono uno dei migliori attaccanti all-time"

I dubbi riguardo la sua convivenza in campo con Rudy Gobert sono poco giustificati, almeno stando a sentire quanto sottolineato dal diretto interessato: Karl-Anthony Towns non parla di stazza, ma di resa in entrambe le metà campo da parte loro. “Penso che Rudy sia uno dei migliori difensori della storia della NBA, ha tutte le carte in regola per dimostrarlo. E io invece sono uno dei talenti offensivi più forti che si siano mai visti in questa lega: messe insieme le due cose, rende bene l’idea dell’ampio spettro di talento da usare su cui possiamo fare affidamento”. La pallacanestro però non è solo somma, ma amalgama di interpreti e Minnesota ha ancora tutto da dimostrare sotto questo aspetto: “Mi sono sacrificato: ho messo tutto in discussione quando sono arrivato in NBA, anche il mio corpo, per provare a portare questa squadra ai playoff. Ho sacrificato la mia vita, il tempo trascorso con mia madre, l’opinione pubblica che la gente ha di me. Tutto per provare a fare il meglio per la mia franchigia, per i miei compagni e per raggiungere traguardi ambiziosi”. Dalle prossime settimane inizierà dunque a pensare anche a se stesso? Staremo a vedere, anche perché di strada da fare per dimostrare di essere uno dei migliori talenti offensivi di sempre della lega ce n’è ancora un bel po’ da fare.