Dominio totale . La stagione WNBA si è conclusa e si è conclusa all'insegna delle Las Vegas Aces , incoronate campioni dopo la vittoria in gara-4 (per il 3-1 finale) sulle Connecticut Sun . Un dominio totale perché la squadra allenata da Becky Hammon (ci torneremo) ha chiuso la stagione regolare col miglior record di lega (26-10), ha ottenuto la testa di serie n°1 ai playoff e ha finito per vincere il titolo dopo aver già messo le mani sulla Commissioner's Cup , l'altro trofeo assegnato dalla WNBA a metà stagione. Non solo: A'ja Wilson , la loro supestar assoluta, ha vinto sia il premio di MVP della stagione WNBA che quello di Defensive Player of the Year, Jackie Young è stata votata come giocatrice più migliorata e Becky Hammon come miglior allenatrice . Hammon, appunto: l'ex assistente allenatrice di coach Popovich ai San Antonio Spurs diventa la prima donna capace di laurearsi campione all'esordio sulla panchina nella storia della WNBA (un qualcosa riuscito invece 5 volte negli ultimi 60 anni nella NBA, l'ultima volta da Nick Nurse con i Raptors). La guardia delle Aces Chelsea Gray è stata votata come MVP della serie finale contro le Sun, chiusa con la vittoria 78-71 in gara-4 propiziata anche dai suoi 20 punti e 6 assist.

La prima volta di Vegas e la storia della Aces

Si tratta del primo titolo nello sport professionistico per la città di Las Vegas, metropoli che appare sempre più in rampa di lancio nello sport USA (ha già accolto i Raiders, nella NFL, e sembra tra le candidate a ospitare anche una franchigia NBA in futuro). Si tratta anche del primo titolo per la franchigia della Aces: nate nel 1997 (la stagione inaugurale WNBA) come Utah Starzz, erano arrivate a giocare due volte le finali WNBA, la prima a San Antonio (dove si erano trasferite, con Hammon come giocatrice) e la seconda già a Las Vegas nel 2020, perdendole però entrambe. Per quello che riguarda Connecticut, impossibile non segnalare la doppia tripla doppia (in gara-3 e in gara-4) di Alyssa Thomas: con i suoi 11 punti, 11 assist e 10 rimbalzi nella gara finale della stagione, Thomas ha mandato a libri la sua seconda tripla doppia consecutiva in finale WNBA, un risultato mai prima centrato da nessuna altra giocatrice. Non è stato abbastanza, però, per negare il titolo - meritatissimo - alle Las Vegas Aces.