Mentre il suo futuro in campo continua a far discutere (resterà ai Lakers? Verrà ceduto? Sarà titolare o partirà dalla panchina?) il presente della superstar dei Lakers lo vede protagonista nel mondo della moda, con l'apertura a L.A. del primo store del suo brand, Honor the Gift

Russell Westbrook ha fatto le cose in grande: in uno spazio di oltre 210 metri quadrati (lo stesso spazio dove Drake, nel 2015, aveva aperto il negozio del suo brand OVO), nel cuore di Los Angeles, la superstar dei Lakers ha aperto il primo store del suo progetto Honor the Gift. Un brand di abbigliamento e accessori lanciato nel settembre 2017 e già distribuito in oltre 60 punti di vendita in tutti gli Stati Uniti ma anche internazionalmente, dall'Australia all'Inghilterra, dalla Corea del sud fino anche all'Italia. Alla vendita online ora si affianca la presenza di un flagship store che Westbrook e soci hanno voluto piazzare in una delle zone più conosciute dalla cosiddetta "streetwear community" di Los Angeles, al 130 di North La Brea Avenue (se siete in zona e volete visitarlo, è aperto solo da mezzogiorno alle 16).