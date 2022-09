Ad Atlanta è arrivato un All-Star come Dejounte Murray, ma il leader resta Trae Young, a cui gli Hawks hanno dato un contratto da 5 anni per oltre 215 milioni di dollari e, in pratica, le chiavi della squadra. E a un leader, si sa, gli allenatori devono e vogliono chiedere qualcosa di più: è il caso anche di coach Nate McMillan che da Young si aspetta molto. "Trae è la faccia di questa franchigia; è un ruolo che ha ereditato, ma ora dovrà lavorarci per rivestire al meglio questa posizione". E in passato le voci di diversi screzi tra la star e il suo allenatore non sono mancate. Entrambi, al via della nuova stagione, ammettono di dover "migliorare nella comunicazione" con l'altra parte, ma Young fa di tutto per spegnere sul nascere eventuali polemiche. "Io penso si cerchi qualcosa dove non c'è nulla. La nostra relazione non è certo difficoltosa: tutti possiamo migliorare, ed è proprio quello che stiamo provando a fare".