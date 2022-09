Embiid prende cittadinanza: futuro con Team USA?

Nel corso dell’estate Joel Embiid è diventato cittadino americano, avendo maturato i diritti per poterla richiedere dopo quasi un decennio negli USA. Tecnicamente ora l’All-Star dei Philadelphia 76ers può scegliere di giocare per Team USA nelle competizioni FIBA, non avendo ancora debuttato né per il Camerun né per la Francia, altro paese di cui ha la cittadinanza. Ma per ora il focus è sui Sixers

Joel Embiid sta per cominciare la sua settima stagione in campo con i Philadelphia 76ers, forte della migliore annata della sua carriera disputata lo scorso anno con il titolo di capocannoniere a 30.6 punti di media. Nella storia della NBA non era mai successo che un giocatore “internazionale” finisse al primo posto per punti a partita in una regular season, ma da un paio di settimane Embiid tecnicamente non è più un giocatore internazionale: come ha confermato lui stesso ad Associated Press, due settimane fa il centro dei Sixers ha preso la cittadinanza americana, avendo maturato i diritti per farlo dopo un decennio negli USA (avendo cominciato già dal liceo). "Sono qui da molto tempo, mio figlio è nato qui, vivo qui ed è una benedizione essere americano. Perciò mi sono detto: perché no?" ha spiegato Embiid, che due anni fa è diventato papà di Arthur Elijah, avuto con la modella brasiliana Anne De Paula. E aver preso la cittadinanza apre uno scenario decisamente intrigante per il suo futuro cestistico, dato che potrebbe anche scegliere di giocare con Team USA.