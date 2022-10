Banchero va ko, tornano in campo Leonard e Simmons

8/10

In una serata piena di ritorni sul parquet si rivedono anche LeBron James e Anthony Davis - per la gioia dei tifosi Lakers che sperano di potersi godere a lungo le loro prodezze: in realtà le cose contro i Kings non vanno per il verso giusto, soprattutto per il n°6 gialloviola che segna 4 punti e non fa mai canestro - 0/7 al tiro, ma è soltanto preseason. Westbrook parte in quintetto (chissà se è un indizio) e chiude con 5 punti in 15 minuti