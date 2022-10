preseason nba

Banchero batte i Cavs, Lakers travolti dai Kings

Quattro vittorie in cinque gare di preseason per i Magic, che terminano con il successo sui Cavaliers e i 17 punti di Banchero questa fase di amichevoli. Ennesimo crollo dei Lakers che straperdono anche contro i Kings, il solito Doncic trascina Dallas, Denver beffa Golden State, Irving&Durant combinano per 46 punti e si prendono il successo contro Minnesota. Vittorie anche per New York e New Orleans. Di seguito il racconto e gli highlights dei nove match dell’ultima serata di preseason

ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 114-108 | Si chiude sul 4-1 la preseason dei Magic, guidati dai 17 punti di un sontuoso Paolo Banchero da 6/12 al tiro e 5 rimbalzi e dalle doppie doppie di Franz Wagner (13 punti) e Cole Anthony (14). Niente da fare per i Cavs che ritrovano Evan Mobley in campo, ma non vanno oltre i 17 punti di Isaac Okoro e i 15 di Caris LeVert, con Cleveland che tiene a riposo diversi titolari tra cui Darius Garland, Donovan Mitchell e Jarrett Allen

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MINNESOTA TIMBERWOLVES 102-112 | I Nets infliggono ai T’Wolves la prima sconfitta di questa pre-season vincendo con autorità a Minneapolis, forti soprattutto di un secondo quarto da 37-27 e di un ottimo 40% da tre. Kyrie Irving è il migliore dei suoi con 26 punti seguito dai 20 di Durant e i 15+13 di Day’Ron Sharpe, mentre Ben Simmons commette 6 falli in meno di 13 minuti. Cinque i giocatori in doppia cifra per i padroni di casa, tra cui i 17 di D’Angelo Russell